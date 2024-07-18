Гетманцев: Комітет рекомендує прийняти законопроект щодо запровадження акцизу на солодкі напої

Комітет рекомендував прийняти законопроєкт N9032-1 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин в першому читанні за основу.

Про це повідомив голова Комітету Данило Гетманцев у Телеграм у середу, 17 липня.

Він запевнив, що законодавча ініціатива покликана сприяти захисту здоров’я людей шляхом запровадження додаткових податкових механізмів, спрямованих на зменшення споживання населенням цукру та підсолоджувальних речовин.

Проєктом закону зокрема пропонується:

віднести до підакцизних товарів води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин;

встановити специфічну ставку податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр напою. Платниками податку визначаються виробники та імпортери напоїв.

Гетманцев додав, що приблизно 50 країн світу запровадили податки на солодкі напої у різних формах, адаптувавши широкі глобальні рекомендації щодо використання фіскальної політики до свого конкретного контексту та "інноваційно" впроваджуючи податкову політику для досягнення цілей охорони здоров’я.