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Зеленський: Слабша росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів

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Зеленський: Слабша росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів

Здійснюючи тиск на росію, можна погодитися на дипломатичне врегулювання війни в Україні – не завжди території відвойовуються силою.

Про це в інтерв’ю BBC заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

Він сказав, що весь світ повинен буде чинити тиск на росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни.

"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", – сказав він, додавши, що слабша росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів.

"Здійснюючи тиск на росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання", - сказав президент.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що жорсткі та безкомпромісні умови кремля для ведення мирних переговорів рівнозначні капітуляції України та свідчать про незацікавленість диктатора володимира путіна у чесних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських.

Зеленський
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