Зеленський: Слабша росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів

Здійснюючи тиск на росію, можна погодитися на дипломатичне врегулювання війни в Україні – не завжди території відвойовуються силою.
Про це в інтерв’ю BBC заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.
Він сказав, що весь світ повинен буде чинити тиск на росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни.
"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", – сказав він, додавши, що слабша росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів.
"Здійснюючи тиск на росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання", - сказав президент.
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що жорсткі та безкомпромісні умови кремля для ведення мирних переговорів рівнозначні капітуляції України та свідчать про незацікавленість диктатора володимира путіна у чесних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023