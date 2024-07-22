Зеленський: У світі не існує людини, яка може примусити Україну віддати свої території задля швидкого завершення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що у світі не існує жодної людини, яка може примусити Україну віддати свої території росії задля швидкого завершення війни.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв’ю ВВС, коментуючи минулорічну заяву експрезидента США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни впродовж 24 годин.

Зеленський сказав, що за завершення війни упродовж однієї доби Україні доведеться платити, зокрема зупинити бойові дії та віддати окуповані території росії.

Він додав, що за такого сценарію глава кремля володимир путін забере українську територію, «створить перемогу» для свого суспільства та світу. Це дуже простий шлях до миру, однак Україна ніколи на нього не погодиться, наголосив Зеленський.

«Так, це дуже простий шлях, але ми ніколи на це не підемо, ніколи. І не існує жодної людини у світі, яка може примусити нас це зробити, тому що йдеться не про одного президента або десятьох людей, йдеться про націю», – заявив глава Української держави.

Відповідаючи на запитання щодо висловлювань республіканця Джей Ді Венса, якого Трамп нещодавно вибрав кандидатом на посаду віцепрезидента, щодо його байдужості до перебігу подій в Україні, Зеленський припустив, що американський політик насправді не розуміє, що відбувається в Україні.

«Тож ми на своєму місці маємо працювати зі Сполученими Штатами. Якщо прийде нова команда, ми маємо працювати з ними», – сказав Зеленський.

На припущення про те, що Україні буде важко переконати команду Трампа у продовженні допомоги Києву з боку Вашингтона, Зеленський сказав: «Так, але ми не боїмося важкої роботи».