Зеленський: путін дуже любить владу, і це не дуже розумно. Це примітивно

путін дуже любить владу, а ще він безжалісний, що робить його небезпечним.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC під час візиту до Великої Британії, передає Укрінформ.
«Він (путін – ред.) дуже любить владу, і це не дуже розумно. Це примітивно – чіплятись всім, чим ти можеш. Він чіпляється кількістю закатованих людей в Україні, а до цього була Чечня, була Грузія, Абхазія і багато різних конфліктів. Масові вбивства, катування заради того, щоб триматися у владі... Навіть якщо ти хочеш тримати свою владу, треба навчитися робити це без жертв. І тому я не вважаю, що він дуже розумний. Він безжалісний. Тому я вважаю його небезпечним», - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що хоча путін нічого не виконує власними руками, а дає накази, це не звільняє його від відповідальності.
У відповідь на питання, яку б характеристику Президент України дав путіну, Зеленський назвав того «прагматичним вбивцею».
«Я не вважаю, що у вбивць є якісь особливості. Це не про талант... Ми говоримо про вбивць. Вони різні. Є емоційні, а є дуже прагматичні. Я б сказав, що він – прагматичний вбивця», - додав Зеленський.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023