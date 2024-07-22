Зеленський: путін дуже любить владу, і це не дуже розумно. Це примітивно

путін дуже любить владу, а ще він безжалісний, що робить його небезпечним.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC під час візиту до Великої Британії, передає Укрінформ.

«Він (путін – ред.) дуже любить владу, і це не дуже розумно. Це примітивно – чіплятись всім, чим ти можеш. Він чіпляється кількістю закатованих людей в Україні, а до цього була Чечня, була Грузія, Абхазія і багато різних конфліктів. Масові вбивства, катування заради того, щоб триматися у владі... Навіть якщо ти хочеш тримати свою владу, треба навчитися робити це без жертв. І тому я не вважаю, що він дуже розумний. Він безжалісний. Тому я вважаю його небезпечним», - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що хоча путін нічого не виконує власними руками, а дає накази, це не звільняє його від відповідальності.

У відповідь на питання, яку б характеристику Президент України дав путіну, Зеленський назвав того «прагматичним вбивцею».

«Я не вважаю, що у вбивць є якісь особливості. Це не про талант... Ми говоримо про вбивць. Вони різні. Є емоційні, а є дуже прагматичні. Я б сказав, що він – прагматичний вбивця», - додав Зеленський.