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Шмигаль: Україна домовилась з власникамі єврооблігацій про реструктуризацію боргу

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Україна досягла принципових домовленостей із Комітетом власників єврооблігацій про реструктуризацію, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відновлюємо боргову стійкість. Сьогодні ми досягли принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України. Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити 11,4 млрд дол. США на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 млрд - до 2033 року", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, у такий спосіб Україна зможе вивільнити ресурси на нагальні потреби: оборону, соціальний захист і відновлення.

Шмигаль
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