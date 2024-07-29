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Британська розвідка: У рф посилилися репресії проти тих, хто не має достатнього політичного захисту

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Протягом останнього тижня в росії повідомили про дві корупційні справи, пов'язані з представниками оборонного сектору, які, ймовірно, не мають політичного захисту, зазначають у британській розвідці.

Цього тижня стало відомо про арешт керівника російської "військово-будівельної компанії" міністерства оборони рф андрія бєлкова за звинуваченням у корупції, зазначено в огляді Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з посиланням на розвідку в соціальній мережі Х у неділю.

Створену 2019 року компанію колишній міністр оборони рф сергій шойгу хвалив за "особливий режим внутрішнього і зовнішнього аудиту", нагадують у британській розвідці. Водночас, імовірно, компанію насправді використовували корумповані російські чиновники для отримання ренти.

Крім того, як повідомляється, 23 липня суд у Ростові-на-Дону засудив ексдиректора заводу тактичних ракет "звезда-стрела" до тюремного ув'язнення за розкрадання і завищення цін.

"Корупція є вкоріненою в російській оборонній промисловості. У 2007 році аудит за дорученням тодішнього міністра оборони сергія іванова виявив, що 70% бюджетних коштів Міністерства оборони використовувалися не за призначенням", - зазначає британська розвідка.

Фахівці британської розвідки роблять висновок, що кремль частково мириться з корупцією, але з початком повномасштабної війни проти України "репресії проти тих, хто не має достатнього політичного захисту, посилилися".

розвідка Британії
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