Шмигаль провів переговори щодо американської фінансової допомоги Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори зі спецпредставником США щодо економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Однією із тем обговорень стала американська фінансова допомога Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського уряду в Telegram.
Він розповів, що подякував США за підтримку рішення про кредит для України від G7 у розмірі 50 млрд доларів. За словами прем'єра, для нашої країни важливо, щоб кошти були доступні з 2025 року, щоб спрямувати їх на критичні потреби, зокрема військові.
Також сторони обговорили роботу мультидонорської координаційної платформи. Наразі для України важливо фінансувати бюджетні витрати, проекти відновлення та підтримку енергетики.
"Україна вдячна за 7,85 млрд доларів прямої бюджетної підтримки, яка має надійти від США цього року. Перші 3,9 млрд доларів очікуємо вже найближчими тижнями", - додав Шмигаль.
Він зазначив, що зараз запроваджується системний підхід у фінансуванні проектів економічного відновлення. Зокрема, відбулося перше засідання Стратегічної інвестиційної ради при уряді України.
"Протягом двох місяців плануємо затвердити список публічних інвестиційних проектів на 2025 рік та передати його партнерам", - уточнив глава українського уряду.
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