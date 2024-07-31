МО України запускає базу недобросовісних іноземних постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення

Міністерство оборони України з метою підвищення прозорості та відповідальності в процесі закупівель для Збройних сил України запускає базу недобросовісних іноземних постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення, повідомляє пресслужба міністерства в телеграм-каналі.

Директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський зазначив, що відповідний наказ було розроблено на виконання доручення міністра оборони Рустема Умєрова.

"Новий механізм дасть змогу ефективно моніторити й аналізувати інформацію про іноземних контрагентів, які не виконали свої договірні зобов’язання щодо забезпечення потреб ЗСУ", - зазначив Гліб Канєвський.

За його словами, перелік є інформаційною базою, яка містить дані про недобросовісних іноземних контрагентів. Ця інформація буде доступна для міжнародних партнерів, на території яких зареєстровані та провадять свою діяльність ці контрагенти.