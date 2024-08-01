Зеленський: Якщо ми будемо використовувати зброю наших партнерів без їх згоди, то вони можуть припинити її постачати

Для того, аби зупинити російські війська, країнам Заходу необхідно надати українським військовим дозвіл завдавати ударів по військових об’єктах на території росії, звідки вони безкарно бомблять Україну.
Про це в інтерв’ю декільком французьким ЗМІ, включаючи AFP, заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Укрінформ.
«Це великий виклик, той факт, що ми не можемо використовувати західну зброю (по території росії - ред.), оскільки нам потрібно зупинити ворога», - підкреслив Зеленський.
Він пояснив, що він дуже наполегливо працює над тим, щоб переконати союзників України дозволити їй використовувати цю зброю так, як українська армія вважає це за потрібне.
«На жаль, наші партнери досі цього бояться. А якщо ми будемо використовувати зброю наших партнерів без їх згоди, то вони зможуть сказати: «Ми вам більше нічого не дамо», і це ризик», — зазначив він.
Крім цього, він також висловив жаль, що наданої Заходом допомоги недостатньо.
«Чи вірите ви у можливість зупинити росіян, якщо будуть оснащені лише три українські бригади із 14?» - запитав він журналістів.
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