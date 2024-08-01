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NYT: Верховний лідер Ірану наказав завдати прямого удару по Ізраїлю

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Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю. Таким чином Іран хоче відповісти на ліквідацію лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Троє неназваних іранських чиновників розповіли виданню, що наказ Хаменеї надійшов під час засідання Вищої ради національної безпеки Ірану.

При цьому джерела NYT уточнили, що іранське військове командування розглядає можливість ще одного комбінованого удару безпілотниками та ракетами по військових об'єктах на околицях Тель-Авіва та Хайфи. При цьому Іран "намагатиметься уникати ударів по цивільних об'єктах".

Також співрозмовники журналістів уточнили, що це може бути скоординована атака Ірану та його "союзних сил" у Ємені, Сирії та Іраку. Ймовірно, йдеться про бойовиків, яких підтримує Тегеран.

За словами неназваних чиновників, Хаменеї доручив військовим командирам підготувати плани як нападу, так і захисту у разі розширення війни та завдання Ізраїлем або Сполученими Штатами удару по Ірану.

Хаменеї
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