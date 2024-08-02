Сенатор: Не думаю, що Трамп хоче брати участь у конфліктах або "платити за конфлікти" у всьому світі

Республіканці в Сенаті стривожені тим, що розрив між їхньою позицією з питань зовнішньої політики та позицією експрезидента США Дональда Трампа продовжує зростати. Зокрема це стосується війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
За даними видання, подив республіканців у Сенаті викликали останні дії Трампа протягом трьох тижнів.
Зокрема, йдеться про рішення Трампа запросити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до себе до резиденції після саміту НАТО, оскільки Орбан має тісні зв'язки з російським диктатором володимиром путіним та докладає зусиль для підриву підтримки України з боку НАТО.
Також сенатори-республіканці були стривожені, коли Трамп вирішив зробити кандидатом на посаду віце-президента сенатора Джея Ді Венса. Він є одним із ключових противників допомоги Україні від США.
При цьому занепокоєння серед членів Республіканської партії викликають і твердження Трампа, що Тайвань має "більше платити" за свою оборону на тлі можливої агресії Китаю.
Один із неназваних законодавців-республіканців розповів виданню, що "це велике питання", чи підтримуватиме Трамп Україну в захисті від росії і чи допоможе Тайваню оборонятися у разі нападу Китаю.
"Я не думаю, що він хоче брати участь у конфліктах або "платити за конфлікти" у всьому світі", - додав сенатор.
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