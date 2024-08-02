Українцям нагадали, що має входити в базову домашню аптечку

Цьогорічна зима з відключеннями світла може бути доволі непростою. Проте завдання кожного українця - максимально підготуватися до різних варіантів розвитку подій. Зокрема, варто переглянути склад домашньої аптечки або скласти її, якщо у вас її немає.

Докладніше про те, що краще покласти в домашню аптечку, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.

Передусім варто пам’ятати, що потрібні ліки та засоби лікування мають утримання в недоступному для дітей місці в окремій коробці, сумочці, валізці чи контейнері.

Важливо, щоб аптечка була переносною, а її корпус захищав вміст від ударів, потрапляння світла й вологи. Варто також переглядати ліки та засоби, що лежать в аптечці, і оновлювати їх щойно завершити термін придатності.

Що має входити в базову домашню аптечку:

пластирі різних форм та розмірів (як окремі, так і в рулоні);

стерильні бинти різних розмірів;

мінімум дві стерильні пластики для очей;

трикутні пов'язки;

еластичні бинти (для фіксації пов'язок);

безпечні шпильки;

одноразові стерильні рукавички;

пінцет;

ножиці;

неспиртові серветки;

термометр (бажано електронний);

антисептичний засіб (хлоргексидин, 70% спирт тощо). Зеленку, йод, перекис водню непотрібно як антисептичні засоби;

знеболювальні та жарознижувальні засоби (активні речовини: парацетамол, ібупрофен). Якщо у вас є діти, ці лікарські засоби мають бути також і в дитячих формах;

регідратаційні розчини та сорбенти (на основі діоксиду кремнію – не чорне активоване вугілля);

антигістамінний крем (активна речовина: дифенгідрамін) або таблетки (активні речовини: лоратадин, цетиризин тощо);

стерильний фізрозчин для промивання ран;

краплі для промивання очей (для дрібних забруднень - звичайні зволожувальні краплі, а в разі пропускання до ока хімічної речовини, коли потрібне масове промивання, можна уникнути чистою водою).

Міністерство охорони здоров'я України зауважимо, що в умовах воєнного часу також варто додати до аптечки якісний турнікет для зупинки кровотечі та навчитися ним користуватися. Джгут, який використовують для забору венозної крові в лабораторії, - не підходить!

"Важливо: антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрію - не для домашньої аптечки" , - наголосили в МОЗ.

Якщо ви або хтось із членів вашої родини маєте запалення захворювання, до аптечки необхідно додати ліки, які ви споживаєте регулярно (рецептурні або ні).

"Йдеться, наприклад, про препарати для зниження тиску (активні речовини: каптоприл + гідрохлортіазид). Треба мати щонайменше двотижневий, а краще - місячний запас таких ліків", - додали в міністерстві.