Українцям нагадали, що має входити в базову домашню аптечку

Цьогорічна зима з відключеннями світла може бути доволі непростою. Проте завдання кожного українця - максимально підготуватися до різних варіантів розвитку подій. Зокрема, варто переглянути склад домашньої аптечки або скласти її, якщо у вас її немає.
Докладніше про те, що краще покласти в домашню аптечку, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
Передусім варто пам’ятати, що потрібні ліки та засоби лікування мають утримання в недоступному для дітей місці в окремій коробці, сумочці, валізці чи контейнері.
Важливо, щоб аптечка була переносною, а її корпус захищав вміст від ударів, потрапляння світла й вологи. Варто також переглядати ліки та засоби, що лежать в аптечці, і оновлювати їх щойно завершити термін придатності.
Що має входити в базову домашню аптечку:
Міністерство охорони здоров'я України зауважимо, що в умовах воєнного часу також варто додати до аптечки якісний турнікет для зупинки кровотечі та навчитися ним користуватися. Джгут, який використовують для забору венозної крові в лабораторії, - не підходить!
"Важливо: антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрію - не для домашньої аптечки" , - наголосили в МОЗ.
Якщо ви або хтось із членів вашої родини маєте запалення захворювання, до аптечки необхідно додати ліки, які ви споживаєте регулярно (рецептурні або ні).
"Йдеться, наприклад, про препарати для зниження тиску (активні речовини: каптоприл + гідрохлортіазид). Треба мати щонайменше двотижневий, а краще - місячний запас таких ліків", - додали в міністерстві.