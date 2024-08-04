Зеленський: Кожен прояв тиску на агресора за цю війну має працювати й надалі і посилюватись

Президент України Володимир Зеленський подякував співробітникам оборонно-промислового комплексу та військовослужбовцям за удари по російських аеродромах, нафтопереробці та логістиці, наголосивши, що Україна має завершити війну на своїх умовах.

"Це найбільш ефективно – коли наслідки російської війни повертаються додому, в росію, і коли на окупованій території нашої держави у ворога немає жодного спокійного місця. Сьогодні деталі цих ударів мені доповів Головком Сирський. Воїни, дякую кожному, хто задіяний!", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави також подякував тим, хто продовжує працювати з партнерами і говорити їм: "Україні потрібно наносити удари - справді далекобійні удари - по російському окупанту. Там, де окупант є, там, звідки росія завдає ударів по Україні, звідки запускає ракети, "шахеди", бомби".

"Нам потрібне це рішення, щоб ми могли діяти всією зброєю, яка може бути ефективною. Ми маємо захистити життя наших людей і завершити війну на українських умовах. І кожен удар, який влучно відповідає росії на її авіабомби, який знищує російську логістику і бази, який ускладнює окупанту перебування на нашій землі, – кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни. Справедливе для нас, для світу, для України і для всіх, хто цінує життя", - наголосив він.

Президент також заявив, що "всі санкції, всі ці рішення, кожен прояв тиску на агресора за цю війну мають працювати й надалі і посилюватись так, щоб російська держава не могла обходити санкції. Що складніше буде москві підтримувати своє військове виробництво і забезпечувати армію, то більше це буде реально змушувати росію до миру".