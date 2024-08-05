Федоров: Підрядники будують "підземні школи" у Запоріжжі щодня, навіть у неділю

У Запоріжжі йде будівництво підземних шкіл, відповідне відео опублікував очільник обладміністрації Іван Федоров.
"Будуємо "підземні школи" у Запоріжжі. Підрядники працюють щодня, навіть у неділю", – написав він.
На відео показано будівництво двох таких шкіл.
У травні Федоров повідомив, що загалом на Запоріжжі планують збудувати п'ять підземних шкіл: три в обласному центрі та дві у Запорізькому районі. Посадовець зазначив, що загальна сума субвенції від держави — до 500 млн грн.
Підземні школи почали будувати в Україні, аби захистити дітей від російських ударів.
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