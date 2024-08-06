Комітет Ради заслухає звіт БЕБ та податкової про ліквідацію нелегального ринку тютюну

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 14 серпня заслухає звіт Бюро економічної безпеки та Державної податкової служби про стан роботи з ліквідації нелегального ринку тютюну.
Про це повідомив голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев у понеділок.
"Завершуємо узагальнення інформації від правоохоронців щодо виконання рішення комітету про наведення порядку на ринку тютюну. Скажу попередньо: результат дійсно є. І попередній результат непоганий. І це не лише масштаби обшуків, а й конкретні цифри надходжень", - написав він у телеграм-каналі.
Гетманцев також прокоментував плакат одного з найбільших тютюнових підприємств країни, що нещодавно з'явився у Львові, діяльність якого заблоковано 84 робочих дні, проте до держбюджету сплачено 1,465 млрд грн, із погрозами на адресу правоохоронних органів.
"Гідра явно впирається, оплачує "чорну" медійку, влаштовує бійки з правоохоронцями, кричить про "вбивство бізнесу" і розвішує плакати з прямими погрозами БЕБу", - зазначив голова парламентського комітету.
Він запропонував колегам у понеділок, 14 серпня об 11:00, заслухати правоохоронні органи зі звітом про стан роботи з ліквідації нелегального ринку тютюну. Засідання транслюватиметься на YouTube-каналі парламентського комітету.
Цим засіданням ми відкриємо серію заслуховувань з питання детінізації на різних ринках, де потрібен поштовх. Від інтернет-торгівлі до електроніки, - резюмував Гетманцев і подякував білому бізнесу за підтримку, ініціативу та надану інформацію.
Народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк у телеграм-каналі додав, що цей борд ще вранці висів у Львові.
"Виглядає так, що той рідкісний випадок, коли БЕБ можна хвалити. (...) як можна побудувати одну з найбільших мереж контрабанди цигарок і погодити ось такий невдалий борд", - резюмував парламентарій.
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