Rzeczpospolita: Польські компанії відчувають проблеми з підбором співробітників через антиміграційну політику уряду

Польські компанії все частіше відчувають проблеми з підбором співробітників, особливо це стосується будівництва, виробничих компаній, транспорту та логістики. Причиною тому є антиміграційна політика уряду та скорочення міграції з країн зі схожою культурою, насамперед України та білорусі. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

За словами заступника міністра Мацея Дущика, відповідального за міграційну політику, кількість іммігрантів у Польщі швидко наближається до межі, встановленої національними можливостями для їх інтеграції. Це стосується як кількості іноземних найманців, яких польське суспільство здатне прийняти, не створюючи соціальної напруги, так й інфраструктурних проблем, пов’язаних із забезпеченням новоприбулих належними житловими умовами, медичним обслуговуванням та навчанням їхніх дітей.

Зазначається, що у Польщі працюють 1,16 млн іноземців. Ця цифра є в 11 разів більшою, ніж десять років тому. За даними економістів Credit Agricole, простір для подальшого припливу іноземних працівників до Польщі вже обмежений.