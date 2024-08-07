Шмигаль розповів, на яких споживачів графіки відключень світла не діятимуть

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою для споживачів, які використовують щонайменше 80% електроенергії власного виробництва, графіки відключень не діятимуть.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу.
Шмигаль нагадав, що для забезпечення належного рівня підготовки до зимового періоду, держава запровадила пакет програм і заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації.
"Це кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики, безмитне ввезення енергообладнання, спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок. Продовжуємо цю роботу в постійному режимі", — підкреслив очільник Уряду.
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