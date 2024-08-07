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Зеленський: Наші спроможності виробляти дрони незмінно стають більшими

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На 2024 рік уже законтрактовано українським виробникам мільйон безпілотників. Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"За липень наші воїни застосували більше дронів, ніж окупант. Це має бути стійкою тенденцією на фронті – щодо всіх видів дронів, які є в наших підрозділів", – заявив глава держави.

Він уточнив, що мова йде, як про FPV-дрони, так і про далекобійні безпілотники, які вже впливають на війну стратегічно.

"І наше українське лідерство щодо дронів може бути тим чинником, який не лише наближає справедливе закінчення війни, але й зробить Україну постачальником безпеки для інших держав", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що 6 серпня на Ставці були доповіді представників Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства цифрової трансформації – щодо виробництва та фінансування дронів.

"На цей рік уже законтрактовано нашим виробникам мільйон дронів, і буде загалом по року більше. Усіх деталей зараз ми не розголошуємо, але наші спроможності виробляти дрони незмінно стають більшими, і ми працюємо не лише з державним фінансуванням, але і з партнерами – щоб вони вкладались у наше виробництво дронів", – наголосив Зеленський.

Зеленський
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