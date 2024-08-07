Зеленський: Рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму

Президент Володимир Зеленський зібрав Ставку Верховного головнокомандувача. Питання номер один - ситуація на фронті, заявив Зеленський.

"Головком Олександр Сирський доповідав по відеозв'язку: він зараз на місці й тримає ситуацію під особистим контролем", - повідомив президент.

"Окремі доповіді розвідок - ГУР і СЗР - щодо прогнозів розвитку ситуації та найближчих цілей російських військ", - сказав Зеленський.

"Питання номер два - власні дрони та ракети. Потреба Сил оборони до кінця року та динаміка виробництва", - заявив глава держави.

Рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше, сказав президент.

"Ще одна доповідь міністра оборони Рустема Умєрова - щодо насичення зброєю та технікою додаткових бригад. Активно працюємо з партнерами", - заявив Зеленський.