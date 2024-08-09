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Охріменко: російські спецслужби намагаються виманити дані щодо побратимів українських військовополонених

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російські спецслужби намагаються виманити дані щодо побратимів українських військовополонених. Ворог створив так звані "громадські організації", які розповсюджують в інтернеті інформацію про військовополонених і стверджують, що можуть отримати доступ до місць утримання.

Про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

"Таким чином вони (росіяни. - Gazeta.ua) хочуть отримати важливу інформацію для подальшого маніпулювання та тиску на сім'ї полонених. Особливо їх цікавлять виписки зі службових розслідувань, персональні дані, фотографії побратимів", - сказав Охріменко.

Координаційний штаб закликав родини не передавати невідомим особам та організаціям персональні документи і будь-яку інформацію про рідних, які перебувають у російській неволі або вважаються зниклими безвісти.

Охріменко
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