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Зеленський: Домовляємося з НАТО про спільний захист від російських атак

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Україна домовляється із країнами Північноатлантичного альянсу про спільний захист від російських ракетних та дронових обстрілів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

Він зазначив, що 8 серпня провів нараду з представниками МЗС, Міноборони, розвідки, військовими та чиновниками Офісу президента. Головною темою була взаємодія з країнами НАТО.

Зеленський зауважив, що зараз триває робота над тим, щоб держави-сусіди, які є членами НАТО, долучалися до роботи з відбиття російських атак.

За словами глави держави, спільно з країнами-сусідками можна додати більше безпеки та стабільності для регіону та всієї Європи, необхідні практичні кроки.

"Сьогодні обговорили наші спільні можливості захисту від ударів російських ракет та дронів - ми працюємо над реалізацією", – повідомив Зеленський.

Зеленський
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