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WAPA: Урожай яблук в Україні та Європі буде нижчим за минулорічний через несприятливі погодні умови

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Урожай яблук в Україні буде нижчим за минулорічний через несприятливі погодні умови навесні та влітку цього року. Тому ціни на улюблений фрукт українців у новому сезоні залишаться високими.

Про це повідомляє EastFruit з посиланням на дані Світової асоціації виробників яблук і груш (WAPA).

Зазначається, що урожай яблук у ключових 20 країнах ЄС у 2024 році не тільки впаде на 11% у порівнянні з і так низьким рівнем виробництва попереднього року (10,2 млн тонн проти 11,5 млн тонн), але й буде на 14% меншим за середній показник за останні три роки.

Зниження врожаю очікується у більшості країн-виробників, зокрема у Франції (-3%), Італії (-1%), Нідерландах (-1%).

Найбільші втрати понесуть виробники яблук у Бельгії (-34%), Румунії (-15%) і у Польщі (-20%).

Як зауважують експерти ринку, для виробників яблук з Молдови та України це означає набагато меншу конкуренцію з польським яблуком у Європі та країнах Близького Сходу, а також деякі додаткові можливості на румунському ринку.

"Звісно, скористатися такими можливостями зможуть лише ті виробники, які все ж забезпечать пропозицію яблук експортної якості, з чим в обох країнах можуть бути деякі проблеми", - підкреслюють аналітики.

Так, у Молдові, за даними WAPA, виробництво у 2024 р. знизиться на 14% до лише 450 тис. тонн, а в Україні, за оцінками EastFruit, урожай яблук також буде нижчим за минулорічний через несприятливі погодні умови навесні та влітку цього року.

Знизиться врожай яблук і в Сербії, впавши на 19% у порівнянні з попереднім роком.

Також виробництво яблок в Австрії та Угорщині сильно знизиться, а саме ці дві країни знаходяться серед ключових постачальників яблук для переробки в ЄС.

Натомість у Туреччині виробництво яблук знову зросте, причому зростання врожаю турецьких фруктів фіксуватиметься вже сьомий рік поспіль. Більше того, дещо відновиться і врожай яблук в Індії, яка в минулому сезоні стала одним із ключових імпортерів цих фруктів, зокрема і з країн ЄС.

"Усе це в сукупності може створити досить сприятливу ситуацію для виробників, націлених на експорт, адже, наприклад, у країнах Близького Сходу вже можна буде очікувати менш суттєву конкуренцію в сегменті європейського яблука", - прогнозують аналітики.

 

яблука, WAPA
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