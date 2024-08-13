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У НБУ розповіли, що може покращити ситуацію з поверненням валютної виручки в аграрній сфері

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Обсяг експортної виручки, що надійшла в Україну за січень-червень 2024 року, перевершив результат за аналогічний період минулого року на 15,9%, або $3,3 млрд, тоді як розмір неповерненої валютної виручки тримається на колишньому рівні 7-8 млрд, повідомив Національний банк України (НБУ) у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Тому практично незмінні обсяги експортних операцій, за якими було перевищено граничні терміни розрахунків, на тлі збільшення обсягів отриманої експортної виручки з-за кордону є позитивною тенденцією", - наголосив регулятор.

Нацбанк зазначив, що розширення обсягів неповерненої експортної виручки негативно позначилося б на платіжному балансі та рівні міжнародних резервів, які є важливим буфером макрофінансової стійкості країни.

Зазначається, що з огляду на це НБУ системно протидіє непродуктивному відтоку капіталу та вживає заходів для своєчасного повернення експортної виручки.

Зокрема, центробанк згадав запроваджені на початку повномасштабного вторгнення рф валютні обмеження, які він пом'якшує лише за наявності стійких передумов, заходи посилення валютного нагляду, а також збереження скорочених граничних строків розрахунків для експорту окремих с/г товарів.

"Національний банк очікує запровадження Кабінетом міністрів України режиму експортного забезпечення за операціями з експорту окремих аграрних товарів, що був розроблений за участю Мінагрополітики, НБУ, ДПСУ, ДМСУ та інших державних органів, і затверджений цьогоріч Верховною Радою відповідними змінами до законів", - йдеться у відповіді регулятора.

"Вважаємо, що цей захід має сприяти покращенню ситуації з поверненням валютної виручки в аграрній сфері. Наразі державні органи закінчують підготовку підзаконної нормативно-правової та технічної бази для впровадження зазначеного механізму", - додав Нацбанк.

Регулятор має намір і надалі співпрацювати з державними органами для забезпечення комплексного підходу у вирішенні питання своєчасного повернення експортної виручки в Україну.

Нагадаємо, на початку листопада 2023 року НБУ на запит агентства "Інтерфакс-Україна" поінформував, що обсяг неповерненої валютної виручки від початку повномасштабного вторгнення рф становить близько $8 млрд, що, на думку регулятора, "має відчутний вплив на платіжний баланс". Центробанк зазначив, що йдеться не лише про виручку від експорту зернових, а й про неповернену валютну виручку загалом.

НБУ, валютна виручка
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