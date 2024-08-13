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Укрзалізниця незадоволена рішенням суду, який визнав незаконним підвищення тарифів на перевезення вугілля і руди

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В "Укрзалізниці" висловили невдоволення рішенням Київського окружного адміністративного суду, який визнав незаконним підвищення тарифів на перевезення вугілля і руди, що були запроваджені ще у 2021—2022 роках.

Як повідомляє пресслужба компанії, наразі ще дві аналогічні справи розглядаються іншими судами адміністративної юрисдикції.

В компанії повідомили, що приватні компанії, що входять до великої промислової групи, намагаються через суди скасувати ці зміни до тарифів на вантажні перевезення.

Додамо, що згідно з Судовим реєстром, позов до суду подала компанія "ДТЕК Західенерго", яка є частиною холдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

Зазначається, що під час повномасштабного вторгнення такі дії можуть призвести до критичних наслідків для економіки та обороноздатності країни.

Укрзалізниця вважає рішення суду безпідставним та необґрунтованим, оскільки, на думку компанії, суд вийшов за межі своїх повноважень, оцінюючи доцільність зміни тарифів замість перевірки відповідності рішення органів державної влади законодавству.

"Фактично суд перебрав на себе повноваження Міністерства інфраструктури та інших органів, які погоджували відповідний наказ та визначили його доцільність, обґрунтованість та правомірність – Міністерства економіки, Міністерства фінансів Державної регуляторної служби та Міністерства юстиції", - йдеться у повідомлені.

Крім того, компанія планує оскаржити вищезгадане рішення суду.

Укрзалізниця
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