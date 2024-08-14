У НБУ прокоментували обмеження на переказ коштів з картки на картку для фізичних осіб

Нацбанк планує встановити обмеження на переказ коштів з картки на картку для фізичних осіб на рівні 100 тис грн на місяць.
Як пише Главком, про це «Економічній правді» повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник.
«Обмеження – 100 тисяч гривень на місяць на вихідні платежі», – розповів Олійник.
За словами заспутника голови НБУ, нове обмеження не буде враховувати перекази волонтерам.
«Волонтери будуть окремо. Банки будуть робити на своїй стороні списки, вони зможуть ними обмінюватися. Плюс зараз найбільші волонтери ідентифіковані у банку, тому ми вбачаємо, що ймовірність виникнення проблем буде мінімальна», – зазначив заступник голови НБУ.
Він додав, що обмеження почнуть працювати через місяць після того, як Національний банк про них оголосить публічно. Ймовірно, оголошення може відбутися вже у четвер, 15 серпня. Відповідно, чинності вони набудуть 15 вересня 2024 року.
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