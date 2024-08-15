Військовий комітет НАТО обговорить зміцнення довгострокової підтримки України

У чеській столиці Празі, з 13 по 15 вересня, відбудеться засідання найвищого військового органу НАТО – Військового комітету.
Про це йдеться у пресрелізі НАТО, передає Укрінформ.
«Найвищий військовий орган НАТО - Військовий комітет, збереться з 13 по 15 вересня 2024 року в Празі, Чеська Республіка. Під час особистої зустрічі начальники Генеральних штабів обговорять розвиток військової стратегії в Альянсі. Президент Чехії Петр Павел приєднається до відкриття конференції Військового комітету», - заявили в НАТО.
Зазначається, що під час першої сесії начальники генеральних штабів НАТО обговорять виконання рішень, прийнятих главами держав і урядів Альянсу на Вашингтонському саміті в липні 2024 року.
«У той час як Альянс відзначає свою 75-ту річницю, лідери НАТО вживають серйозних заходів для подальшого посилення стримування та оборони, зміцнення довгострокової підтримки України та поглиблення глобального партнерства», - додали в НАТО.
У рамках пакету підтримки України НАТО на другій сесії також обговорюватиметься створення програми НАТО зі сприяння безпеці й навчанню для України (NSATU).
Під час третьої сесії, зокрема, обговорять запуск Спільного центру аналізу, підготовки та навчання НАТО-Україна (JATEC) - важливого стовпа практичної співпраці, щоб визначити та застосувати уроки війни росії проти України та підвищити оперативну сумісність України з НАТО.
Військовий комітет збирається на сесію начальників Генштабів країн Альянсу двічі на рік у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі і раз на рік на конференцію, яку проводить держава-член Альянсу.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023