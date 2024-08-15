росія вийшла з конвенції Ради Європи про захист національних меншин

росія з 1 серпня вийшла з Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин.
Таку інформацію в середу, 14 серпня, опублікували на офіційному правовому порталі рф, повідомляє "Європейська правда".
Конвенція, підписана в лютому 1995 року, встановлює основні принципи поводження з національними меншинами в Європі, зокрема заборону їхньої дискримінації та насильницької асиміляції, свободу сповідувати власну релігію та вільно говорити рідною мовою.
росія підписала конвенцію про захист нацменшин 1996 року.
Нагадаємо, в березні 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про вигнання рф з організації.
Після цього російська влада почала послідовно виходити з усіх договорів, до яких приєдналась у межах РЄ. Конвенцію про захист нацменшин москва офіційно денонсувала у жовтні 2023-го.
Попри вихід з Ради Європи, росія все ще зобов’язана виконувати рішення Європейського суду з прав людини, поданими до її виходу. москва, однак, заявила, що ігноруватиме їх.
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