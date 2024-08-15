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Укрзалізниця: Ми змогли зменшити витрати на утримання залізничної інфраструктури

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“Укрзалізниця” зменшила операційні витрати на утримання залізничної інфраструктури на 12% порівняно з 2021 роком, якщо не враховувати курсові різниці та амортизацію.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Скорочення витрат було досягнуто шляхом оптимізації споживання енергії та підвищення ефективності робіт з обслуговування колій. Це включає зниження витрат на електроенергію на 4% та дизельне пальне на 12%.

Однак, основною складовою витрат на утримання інфраструктури залишаються витрати на оплату праці, які складають понад 70% від загальних витрат. Це попри те, що чисельність персоналу скоротилася на 15% за останні два роки (без урахування впливу війни).

Водночас заробітна плата була збільшена більше, ніж рівень інфляції у 2023-2024 роках. Однак, вона залишається на 10% нижчою за середню по промисловості, а в деяких критичних професіях значно відстає від ринкового рівня.

Також у 2024 році "Укрзалізниця" планує відремонтувати майже 1200 км колій.

За підсумками роботи “Укрзалізниці” у липні 2024 року вперше з початку року компанія прогнозує негативний фінансовий результат, попри покращення операційної ефективності порівняно з минулим роком

Незважаючи на те, що зростання витрат на енергоносії на 40% було частково компенсоване економією по інших операційних витратах, зростання курсових витрат і погіршення структури перевезень вантажів стали причинами негативного фінансового результату.

Зокрема, у липні було зафіксовано зростання обсягів перевезення збиткових вантажів, таких як залізна та марганцева руда, які перевищили 3,6 млн тонн, що на 65% більше, ніж у липні 2023 року. Водночас обсяги перевезень зерна, важливого і високоприбуткового вантажу, знизились на 19% у порівнянні з попереднім місяцем.

Також у липні "Укрзалізниця" перевезла 13,6 мільйона тонн вантажів, що на 12% більше в порівнянні з липнем минулого року. Однак, внутрішні перевезення зменшилися на 22%, до 6,4 мільйона тонн, тоді як експортні перевезення зросли на 93%, до 6,4 мільйона тонн. Перевезення на імпорт збільшилися на 39%, до 746 тисяч тонн.

Укрзалізниця
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