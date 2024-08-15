Уряд заборонив чоловікам за кордоном, які не оновили свої військово-облікові дані, видавати та не обмінювати посвідчення водія

Військовозобов'язаним чоловікам за кордоном, які не оновили свої військово-облікові дані, не видаватимуть та не обмінюватимуть посвідчення водія. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів №918 від 13 серпня, передають Українські Новини.

Зокрема постановою встановлено, що в період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування розміщені за межами України відокремлені підрозділи (філії, представництва) державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби, здійснюють приймання документів для отримання адміністративних послуг з обміну посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, або отримання його після втрати чи викрадення, а також щодо державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, крім транспортних засобів, які потребують експертного дослідження, та видачу оформлених результатів їх надання або відмови в наданні.

При цьому зазначається, що ці послуги не поширюються на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відсутня інформація про виключення з військового обліку або про уточнення (оновлення) персональних даних.

Також зазначається, що посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виготовлені на бланку, замовлені засобами електронного кабінету водія інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу "Дія", громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відсутня інформація про виключення з військового обліку або про уточнення (оновлення) персональних даних, у міжнародних поштових відправленнях не пересилаються.