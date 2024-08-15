Зеленський про далекобійну зброю: Чим більш сміливі рішення партнерів, тим менше може зробити путін

Україні потрібна інша ракетна зброя, тому держава продовжує працювати з партнерами для надання далекобійних рішень заради перемоги.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
«Потрібно це зробити. Чим більш сміливі рішення партнерів, тим менше може зробити путін. Сьогодні провів відповідну нараду з МЗС, Міністерством оборони, Офісом президента, РНБО. Підготували алгоритм дій, щоб досягти сильних рішень партнерів. Переможних рішень», – заявив глава держави.
За словами президента, він заслухав позитивну доповідь керівника Служби безпеки України.
Глава держави подякував усім воїнам СБУ, а також Сил оборони України, ГУР та всіх структур, які залучаються.
«Дякую за влучні, вчасні й результативні удари по російських аеродромах. Українські дрони працюють саме так, як потрібно. Але є речі, яких лише дронами не зробиш. На жаль. Потрібна інша ракетна зброя. І ми продовжуємо працювати з нашими партнерами щодо далекобійних рішень для України», – наголосив президент.
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