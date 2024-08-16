Олійник: НБУ розпочинає масштабну перевірку власників фінустанов предмет російських паспортів

Національний банк України (НБУ) разом із правоохоронними органами найближчими місяцями перевірить власників ліцензованих фінансових компаній через відкриті та закриті бази на наявність паспортів російської федерації, повідомив заступник голови центробанку Дмитро Олійник агентству "Інтерфакс-Україна".

"У нас у заявлених анкетах клієнтів не написано, що у них є російські паспорти. Ми написали запит на розвідку, на СБУ для підтвердження російських паспортів, і після цього ми зможемо анулювати ліцензії. Ми "взяли" цей урок і перевіримо через усі відкриті й закриті бази, разом із розвідкою і службами за кілька місяців усіх, у кого є ліцензії, на предмет російських паспортів", - сказав він.

Йдеться про розслідування журналістів програми "Схеми", які заявили про наявність паспортів РФ у власників чинних компаній мікрокредитів ТОВ "Просто позика" і ТОВ "Тайм кредит" подружжя Андрія і Наталії Манучарових.

Олійник додав, що під час виведення з ринку 19 липня 2024 року ТОВ "Даймонд Пей" (ТМ DPAY, Дніпро) НБУ зіткнувся з тією ж проблемою: власники заявилися як громадяни України, маючи паспорти рф.

"Ми писали запит понад рік тому на службу (СБУ - ІФ-У), на різні правоохоронні органи, нам ніхто не сказав про наявність російських паспортів", - стверджує заступник голови.

За його словами, через рік регулятор актуалізував інформацію, оскільки компанія завдяки обороту в сотні мільярдів гривень зуміла стати критичним учасником ринку.

"Ми ухвалювали рішення про надання можливості бронювати працівників, і для підтвердження того, що там немає нічого з "незрозумілим" слідом, написали ще раз уточнення, і виявилося, що слід є", - констатував він.

НБУ 22 липня 2024 року ухвалив рішення про визнання небездоганною ділової репутації фізичних осіб, які є власниками істотної участі в ТОВ "Даймонд Пей" і ТОВ "Фінансова компанія "Елаєнс" (ТМ "Fondy").

"Рішення також ухвалено, зокрема, з огляду на наявність у власників суттєвої участі у ТОВ "Даймонд Пей" і ТОВ "ФК "Елаєнс" зв'язків із російською федерацією", - було сказано на сайті регулятора.

Нацбанк у квітні поточного року скасував реєстрацію "Елаєнс" як опосередкованого учасника міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard, після чого аналогічно вчинив із "Даймонд Пей" у липні 2024 року.