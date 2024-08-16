Міноборони за кошти держбюджету уклало контрактів на загальну суму понад 280 млрд грн

Закупівельні агенції Міноборони за кошти держбюджету 2024 року уклали контрактів на постачання озброєння та тилового майна на загальну суму понад 280 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зокрема, «Агенція оборонних закупівель» уклала контракти на постачання озброєння на 222,2 млрд грн, тоді як «Державний оператор тилу» забезпечив закупівлі тилового майна на 61,7 млрд грн.

Закупівлі включають сучасні системи озброєння, боєприпаси, одяг, індивідуальні засоби захисту, продукти харчування тощо. Це дозволить значно підвищити оперативну ефективність наших військових підрозділів, зміцнити їхню бойову готовність і адаптивність до сучасних умов бойових дій.

"Варто додати, що значна частина цих закупівель здійснюється у вітчизняних виробників. Підтримка українських оборонних компаній зміцнює обороноздатність і сприяє розвитку національної економіки", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.