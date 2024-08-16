Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Міноборони за кошти держбюджету уклало контрактів на загальну суму понад 280 млрд грн

103

Закупівельні агенції Міноборони за кошти держбюджету 2024 року уклали контрактів на постачання озброєння та тилового майна на загальну суму понад 280 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зокрема, «Агенція оборонних закупівель» уклала контракти на постачання озброєння на 222,2 млрд грн, тоді як «Державний оператор тилу» забезпечив закупівлі тилового майна на 61,7 млрд грн.

Закупівлі включають сучасні системи озброєння, боєприпаси, одяг, індивідуальні засоби захисту, продукти харчування тощо. Це дозволить значно підвищити оперативну ефективність наших військових підрозділів, зміцнити їхню бойову готовність і адаптивність до сучасних умов бойових дій.

"Варто додати, що значна частина цих закупівель здійснюється у вітчизняних виробників. Підтримка українських оборонних компаній зміцнює обороноздатність і сприяє розвитку національної економіки", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Міноборони
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 16 августа 2024
Четверг, 15 августа 2024
Среда, 14 августа 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023