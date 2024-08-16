Німецький генерал: Військове керівництво України знає, що робить у Курській області

Головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міноборони Крістіан Фройдінг після візиту до Києва висловив переконання, що військове керівництво України знає, що робить у Курській області.

Про це генерал заявив 15 серпня у відеоподкасті Міноборони Enquired, передає Укрінформ.

«Там, де військовий керівник має можливість проявити ініціативу, він повинен нею скористатися. З моїх вражень і з моїх розмов, українці добре усвідомлюють ризик, на який вони йдуть цією операцією, але це може призвести до значної динаміки, якщо ця операція буде проведена успішно», – сказав Фройдінг, який днями провів переговори в українській столиці.

Фройдінг перебував в Україні для переговорів. За його словами, просування на Курщині є «хорошим показником того, що українські збройні сили продовжують мати волю та здатність досягти успіху й виграти цю війну».

Фройдінг також зупинився на деяких деталях. Так, глибина «взятої» території, за його даними, становить близько 30 кілометрів, ширина — близько 65 кілометрів. «Ми оцінюємо загальну територію, на якій діють українські сили — не контролюють, а саме діють — у близько 1000 квадратних кілометрів. Це цікаво, тому що це приблизно той розмір, який українські збройні сили втратили (у боях із - ред.) російськими збройними силами з початку року», - сказав генерал.

Він припустив, що ЗСУ взяли приблизно «тризначну, якщо не чотиризначну кількість військовополонених».

Фройдінг зауважив, що росіяни намагалися протистояти українській атаці піхотою, бронетехнікою, а також спецназом, застосовували потужну артилерію та підтримку з повітря, «однак це поки не увінчалося успіхом», адже українці мали добру розвідку та натрапили на слабких супротивників.

Говорячи про цілі операції, генерал назвав кілька. Зокрема, намагання полегшити ситуацію для ЗСУ на Донбасі; перенести війну на територію Росії і продемонструвати таким чином власному населенню здатність перейти в наступ; використати захоплену територію як монету в політичному торзі.

Водночас представник Бундесверу визнав, що росіяни наразі не перекидають бійців з Донбасу, з центральної зони бойових дій, але намагаються задіяти інші резерви.