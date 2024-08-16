Експерт: Уряд має створити структуру, яка займатиметься прорахунком впливу на економіку від постійного зростання тарифів УЗ

Керівництву державного залізничного перевізника Укрзалізниця у сьогоднішніх умовах слід знизити тарифи на вантажні перевезення - щоб стимулювати українську промисловість, яка наразі перебуває у збитковому стані. Про це заявив головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус.
"Ми бачимо вже непоганий рівень прибутку Укрзалізниці, і не можна сказати, що це збиткова компанія. Вони люблять казати, що ось, нам треба збільшувати тарифи, тому що нам треба більше грошей для свого функціонування. Зараз ми бачимо, що ці гроші є. То, можливо, оскільки це державна монополія, слід подумати, як можливе зменшення цих тарифів сприятиме зростанню інших галузей – тих, які несуть збитки саме через чинні тарифи Укрзалізниці", - сказав він.
За думкою експерта, при Кабінеті міністрів мають створити структуру, яка займатиметься прорахунком впливу на економіку від постійного зростання тарифів УЗ.
"При секретаріаті Кабміну повинна бути аналітична структура, яка буде аналізувати, як певні тарифи будуть впливати на розвиток економіки. У них повинні бути відповідні моделі. І це дозволить нам отримати відповідь, що так, зниження тарифів на залізничні перевезення дозволить нам отримати більше грошей, а отже, ми зможемо без суттєвого підняття податків наповнити казну. Це буде безумовно всім, і громадянам, і бізнесу, на краще", - вважає Ус.
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