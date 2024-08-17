Міноборони: Українські виробники поставляють ЗСУ понад 80% речового майна

Частка вітчизняних виробників у загальному обсязі контрактування Збройних сил України речовим майном на сьогодні перевищує 80%.
Про це заявило Міністерство оборони, передає Укрінформ.
Як повідомляється, закупівельна агенція оборонного відомства «Державний оператор тилу» від початку своєї діяльності залучила до постачання речового майна для ЗСУ 28 нових українських виробників.
Зокрема, в одного з вітчизняних виробників агенція замовила хімічні грілки. Військові зможуть використовувати їх як альтернативне джерело тепла. Ідеться про пакети із сумішшю на основні натуральних компонентів, а саме води та солей або активованого вугілля, що у взаємодії зумовлюють виділення тепла.
Раніше для військових закуповували лише грілки китайського виробництва за вдвічі вищою ціною. Загальна економія лише на цій закупівлі, за даними Міноборони, сягнула близько 12,5 млн гривень. Загалом Держоператор тилу придбав хімічних грілок на суму майже 9 млн грн.
Новим постачальником жіночих літніх польових костюмів та пончо стала одна з українських фірм, яка понад 10 років співпрацює з провідними європейськими компаніями й виготовляла уніформу для структур, що належать країнам Євросоюзу.
Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков наголосив, що завдяки розширенню конкуренції простежується покращення якості товарів для ЗСУ та водночас зниження ціни.
«Це важливий аспект нашої стратегії, оскільки прозорі правила закупівель забезпечують ширший вибір постачальників та створюють умови для інновацій. Наша мета – постачати військовим все необхідне, ефективно використовуючи державні ресурси», – зазначив він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023