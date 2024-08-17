Міноборони: Українські виробники поставляють ЗСУ понад 80% речового майна

Частка вітчизняних виробників у загальному обсязі контрактування Збройних сил України речовим майном на сьогодні перевищує 80%.

Про це заявило Міністерство оборони, передає Укрінформ.

Як повідомляється, закупівельна агенція оборонного відомства «Державний оператор тилу» від початку своєї діяльності залучила до постачання речового майна для ЗСУ 28 нових українських виробників.

Зокрема, в одного з вітчизняних виробників агенція замовила хімічні грілки. Військові зможуть використовувати їх як альтернативне джерело тепла. Ідеться про пакети із сумішшю на основні натуральних компонентів, а саме води та солей або активованого вугілля, що у взаємодії зумовлюють виділення тепла.

Раніше для військових закуповували лише грілки китайського виробництва за вдвічі вищою ціною. Загальна економія лише на цій закупівлі, за даними Міноборони, сягнула близько 12,5 млн гривень. Загалом Держоператор тилу придбав хімічних грілок на суму майже 9 млн грн.

Новим постачальником жіночих літніх польових костюмів та пончо стала одна з українських фірм, яка понад 10 років співпрацює з провідними європейськими компаніями й виготовляла уніформу для структур, що належать країнам Євросоюзу.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков наголосив, що завдяки розширенню конкуренції простежується покращення якості товарів для ЗСУ та водночас зниження ціни.

«Це важливий аспект нашої стратегії, оскільки прозорі правила закупівель забезпечують ширший вибір постачальників та створюють умови для інновацій. Наша мета – постачати військовим все необхідне, ефективно використовуючи державні ресурси», – зазначив він.