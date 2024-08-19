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Зеленський: Понад 40 ракет, 750 КАБів та 200 БпЛА різних типів застосували росіяни проти України протягом тижня

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російська федерація має відповісти перед судом за свій цілеспрямований терор.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-написав президент Володимир Зеленський.

Зеленсткий нагадав, що росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами та бомбами, і що це свідомий терор.

"Понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БпЛА різних типів застосували росіяни проти наших міст і сіл протягом цього тижня", - написав Зеленський.

Він зауважив, що окупанти вже відповідають за свої дії перед силою наших воїнів.

"Дякую кожному й кожній, хто підтримує й рятує життя! Всім рятувальникам, медикам, працівникам комунальних підприємств, волонтерам. Дякую всім, хто допомагає нашим людям долати наслідки терору", - написав президент.

Зеленський
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