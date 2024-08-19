The Guardian: У Британії можуть визнати жінконенависництво як одну з форм тероризму

Уряд Великої Британії може визнати жінконенависництво як одну з форм тероризму. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Зокрема, очільниця британського МВС Іветт Купер розпорядилася переглянути антитерористичну стратегію з метою боротьби з насильством щодо жінок і дівчат, виявити прогалини в чинному законодавстві і вивчити нові ідеології.

Згідно з цими пропозиціями, вчителі будуть юридично зобов'язані направляти учнів, яких вони підозрюють у крайній мізогінії до антитерористичної програми уряду Великої Британії.

"Занадто довго уряди не могли протидіяти зростанню екстремізму як в Інтернеті, так і на наших вулицях, і ми бачимо, як зростає кількість молодих людей, радикалізованих в Інтернеті. Підбурювання до ненависті всіх видів руйнує і підриває саму структуру наших спільнот і нашої демократії", - наголошує Купер.

За її словами, останніми роками боротьба з екстремізмом була сильно ослаблена, "саме тоді, коли вона була найбільш необхідна".

"Я доручила Міністерству внутрішніх справ провести швидкий аналітичний спринт щодо екстремізму, скласти карту і відстежувати екстремістські тенденції, зрозуміти факти про те, що працює, щоб підірвати і відвернути людей від екстремістських поглядів, а також виявити будь-які прогалини в чинній політиці", - заявив міністерка.

Очікується, що огляд буде завершено цієї осені в рамках нової стратегії протидії екстремізму, яку Міністерство внутрішніх справ планує представити наступного року.

За інформацією Національної ради начальників поліції, насильство над жінками та дівчатами набуло статусу надзвичайної ситуації національного масштабу.

У виданні відзначили, що діям Куппер передувало десятиліття попереджень поліції та колишніх урядових радників про необхідність боротися зі зростанням ненависного екстремізму та розповсюдженням небезпечних матеріалів в Інтернеті.

Окрім того, нещодавно керівник відділу поліції з питань протидії насильству щодо жінок і дівчат (VAWG) Меггі Бліт сказала, що вплив на молодих хлопців в Інтернеті є "досить жахливим".