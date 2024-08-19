Хазелофф: Багато хто з жителів східної Німеччини побоюється неконтрольованої реакції з боку москви

Прем'єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія-Ангальт Райнер Хазелофф пояснив, чому жителі східних регіонів країни прагнуть змінити курс у політиці щодо України і підтримують переговори з кремлівським правителем владіміром путіним.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву політика наводить n-tv.
Хазелофф звинувачує старі страхи східних німців у бажанні припинити поставки зброї Україні на користь переговорів з путіним.
За його словами, більшість східних німців не є прихильниками політики путіна і вони щасливі, що в країні більше немає російських військ.
"Але на відміну від заходу, ми на сході досить добре знаємо росіян, у тому числі ментально. Вони можуть бути дуже витривалими, і люди довіряють їм багато в чому, ґрунтуючись на минулому досвіді", – сказав Хазелофф.
Тому, за його словами, багато хто побоюється неконтрольованої реакції з боку москви.
"Як жертви радянської окупації, ми знаємо, що іншим так і не вдалось досягти перемоги над росією", – резюмував він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023