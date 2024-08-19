Прем'єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія-Ангальт Райнер Хазелофф пояснив, чому жителі східних регіонів країни прагнуть змінити курс у політиці щодо України і підтримують переговори з кремлівським правителем владіміром путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву політика наводить n-tv.

Хазелофф звинувачує старі страхи східних німців у бажанні припинити поставки зброї Україні на користь переговорів з путіним.

За його словами, більшість східних німців не є прихильниками політики путіна і вони щасливі, що в країні більше немає російських військ.

"Але на відміну від заходу, ми на сході досить добре знаємо росіян, у тому числі ментально. Вони можуть бути дуже витривалими, і люди довіряють їм багато в чому, ґрунтуючись на минулому досвіді", – сказав Хазелофф.

Тому, за його словами, багато хто побоюється неконтрольованої реакції з боку москви.

"Як жертви радянської окупації, ми знаємо, що іншим так і не вдалось досягти перемоги над росією", – резюмував він.