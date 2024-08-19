Українські переселенці в Австрії зможуть подавати заявки на отримання посвідки на проживання RWR+, - ЗМІ

З 1 жовтня українські переселенці в Австрії зможуть подавати заявки на отримання посвідки на проживання RWR+ ("червоно-біло-червоної картки плюс"), яка надає необмежений доступ до ринку праці, пише delo.ua з посиланням на Укрінформ.
"Ми хочемо, щоб українці у Відні знали про можливості, які зараз відкриті для них. Це дає переселенцям та їхнім роботодавцям довгострокову перспективу незалежно від їхнього статусу переселенця", – зазначив заступник мера Відня та член міської ради з питань інтеграції Крістоф Відеркер.
Для роз'яснення вимог та термінів отримання RWR+, інформаційні матеріали будуть розміщені в соцмережах українською мовою. Також буде створено систему онлайн-реєстрації, яка почне працювати з 2 вересня 2024 року.
Посол України в Австрії Василь Химинець, коментуючи можливість отримання українцями "червоно-біло-червоної картки плюс", подякував Австрії за всебічну підтримку та гуманітарну допомогу, надану українцям під час російської агресії.
"Близько 100 тис. жінок, дітей і людей похилого віку, які були змушені тікати від війни в Україні, знайшли притулок в Австрії та були прийняті сім'ями, школами та дитячими садочками. Всі українці з теплотою згадуватимуть цю людяність та співчуття. Ми з нетерпінням чекаємо того дня, коли українці зможуть повернутися на Батьківщину, і переконані, що набутий в Австрії досвід і налагоджені контакти будуть ефективно використані у відновленні нашої країни", – зазначив він.
RWR+ — це австрійський дозвіл на проживання, який дає право жити і працювати в країні як самозайнятий або найманий працівник, без прив’язки до конкретної компанії чи місця проживання, з можливістю змінювати роботодавця в будь-який час.
Щоб отримати цей дозвіл, українцям, які вже мають статус переміщеної особи (так звану "блакитну картку"), потрібно виконати кілька умов: пропрацювати щонайменше 12 місяців за останні два роки з повним страхуванням і зайнятістю, а також мати змогу забезпечувати себе фінансово.
Зокрема, необхідно мати дохід щонайменше 1218 євро на місяць для однієї особи або 1921 євро для подружньої пари.
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