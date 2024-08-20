Ухвалення Радою урядового законопроєкту про підвищення податків затягнеться на вересень, - ЗМІ

Влада має намір доопрацювати урядовий законопроєкт про підвищення податків. У зв'язку з цим його ухвалення Верховною Радою затягнеться на вересень.

Про це повідомляє Forbes.

Спочатку планувалося, що законопроєкт ухвалять у серпні, проте під час розгляду «концепт документа змінився».

Головна зміна, про яку вдалося домовитися, – з документа приберуть податок для юридичних осіб за ставкою 1% доходу. Натомість влада пропише підвищення ПДВ на 3-4 пункти – до 23-24%.

Крім того, авансовий податок для АЗС у розмірі 4000 грн за кубометр потужності зберігання пального замінять фіксованим платежем за кожен об'єкт. На даний момент розглядає варіант із мінімальним платежем у 60 000 гривень з однієї АЗС на місяць.

При цьому плани щодо збільшення військового збору для фізичних осіб та ФОП залишаються. Очікується, що Рада не встигне ухвалити податкові зміни до вересня, тому, швидше за все, нові норми запрацюють лише з жовтня.