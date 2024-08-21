МО України розпочало публічне обговорення антикорупційної програми

20 серпня 2024 року Міністерство оборони України розпочало публічне обговорення проєкту наказу "Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства оборони України на 2024-2026 роки".
Про це йдеться на сайті відомства.
Антикорупційна програма Міноборони спрямована на запобігання, виявлення та протидію корупції, забезпечення дотримання стандартів доброчесності та виконання вимог антикорупційного законодавства. Проєкт розроблений відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та враховує Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки.
Ключовими завданнями програми є створення культури нульової толерантності до корупції, забезпечення прозорості та підзвітності в діяльності Міністерства, підтримка міжнародного співробітництва у сфері боротьби з корупцією. Вона також передбачає імплементацію міжнародних стандартів, співпрацю з громадськими організаціями та підвищення рівня обізнаності громадян щодо антикорупційних ініціатив.
У відомстві зазначають, що керівництво Міноборони зобов'язується забезпечити реалізацію антикорупційних заходів на всіх рівнях. Відповідальність за моніторинг виконання програми покладено на уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, який регулярно звітуватиме про прогрес та ефективність впроваджених заходів.
Проєкт наказу розміщено на офіційному вебсайті Міноборони.
У відомстві наголошують, що зауваження та пропозиції приймаються протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення оголошення на електронну адресу Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України: [email protected].
"Міністерство оборони України запрошує всіх зацікавлених осіб долучитися до обговорення та надати свої пропозиції щодо вдосконалення Антикорупційної програми", - йдеться в повідомленні пресслужби.
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