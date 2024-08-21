Шмигаль: У кожній обласній адміністрації буде заступник, який відповідатиме за питання європейської інтеграції

Кабінет Міністрів схвалив запровадження в обласних державних адміністраціях посад заступників голів з питань європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд схвалив рішення, згідно з яким у кожній обласній адміністрації буде заступник, який відповідатиме за питання європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги", - сказав Шмигаль на Конгресі місцевих та регіональних влад.

За словами прем'єра, Європейський Союз готовий інвестувати в українські регіони й підтримувати регіональні проєкти розвитку, тому важливо мати інституційну спроможність на місцях.