Зеленський планує обговорити з представниками Варфоломія рішення заборонити рпц

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з представниками вселенського патріарха Варфоломія рішення української влади заборонити рпц.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави української держави.

Він нагадав, що 20 серпня Верховна Рада ухвалила закон щодо духовної незалежності України. Це рішення обговорювалося з членами Ради церков та релігійних організацій.

"І днями я говоритиму з представниками вселенського патріарха Варфоломія. Ми і далі зміцнюватимемо Україну, наше суспільство", - зазначив президент.

Нагадаємо, 20 серпня Рада ухвалила закон, який передбачає заборону російської православної церкви (рпц) в Україні.

Також ця заборона поширюється на організації, що пов'язані з рпц.

Голова комітету з гуманітарної та інформаційної політики Ради Микита Потураєв зазначав, що таку ініціативу ухвалили з метою боротьби з російською пропагандою, яку ворог розповсюджує через церкву.

При цьому він пояснював, що ухвалення закону не означає автоматичної заборони УПЦ.