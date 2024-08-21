Зеленський планує обговорити з представниками Варфоломія рішення заборонити рпц

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з представниками вселенського патріарха Варфоломія рішення української влади заборонити рпц.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави української держави.
Він нагадав, що 20 серпня Верховна Рада ухвалила закон щодо духовної незалежності України. Це рішення обговорювалося з членами Ради церков та релігійних організацій.
"І днями я говоритиму з представниками вселенського патріарха Варфоломія. Ми і далі зміцнюватимемо Україну, наше суспільство", - зазначив президент.
Нагадаємо, 20 серпня Рада ухвалила закон, який передбачає заборону російської православної церкви (рпц) в Україні.
Також ця заборона поширюється на організації, що пов'язані з рпц.
Голова комітету з гуманітарної та інформаційної політики Ради Микита Потураєв зазначав, що таку ініціативу ухвалили з метою боротьби з російською пропагандою, яку ворог розповсюджує через церкву.
При цьому він пояснював, що ухвалення закону не означає автоматичної заборони УПЦ.
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