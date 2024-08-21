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Чиновник з рф: російські керовані авіабомби виявилися не такими вже керованими, і падали на територію Білгородської області

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Курська та Білгородська область рф регулярно страждали від ударів російських військ ще до прориву ЗСУ на територію росії, звідти регулярно виїжджали і місцеві цивільні й бізнес.

Про це повідомив колишній заступник міністра енергетики рф Володимир Мілов в інтерв'ю 24 каналу.

російський чиновник розповів, що на територію підприємств у регіоні регулярно падали бомби, якими армія рф била по українській території, через що бізнес зазнавав збитків, а місцеві були змушені виїжджати.

"Ці регіони - Білгород і Курськ - виключно важливі як сільськогосподарські, постачають продукцію тваринництва. Але в останні місяці підприємці, аграрії звідти просто біжать. Немає можливості залишатися і працювати, оскільки просто бомби падають. Значна частина російських керованих авіабомб виявилася не такою вже керованою, і падала на територію Білгородської області. Тому звідти бізнес біг, що веде до ще однієї дірки в російському бюджеті", - заявив він.

Він розповів про конкретні приклади підприємств, які постраждали від дій російської армії на власній території. Серед них – великий виробник м'ясної продукції "Міраторг".

"У нас є відома корпорація "Міраторг", яка має бази в Білгородській та Курській області. Це, якщо ви зайдете до московського супермаркету, один із ключових постачальників м'яса. І таких виробників там багато" , - зазначив Володимир Мілов.

Білгородська область
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