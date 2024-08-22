Українським трейдерам пропонують інвестувати у зберігання нафтопродуктів в Польщі

Польський трубопровідний оператор PERN запропонував українським трейдерам інвестувати у зберігання нафтопродуктів у Польщі. Про це повідомило галузеве видання enkorr.
Згідно з документом, який опинився в розпорядженні видання, PERN пропонує українським нафтотрейдинговим компаніям три варіанти співпраці.
Одним із них є створення стабільного транспортного ланцюга з порту Гданська до Дорогуська. У межах проєкту передбачається низка заходів на базі у Дембоґуже (порт. – Ред.) для досягнення 14-денного розвантаження танкера (розмір судна не вказано) з подальшим завантаженням пального і в Завадувці (біля Хелма) в автомобілі й залізничні цистерни.
Другий варіант – використання резервуарів PERN для зберігання пального українських компаній. Водночас, як зазначається у документі, "на цей час немає вільних (доступних) потужностей для зберігання бензину й дизельного пального як на митних, так і на податкових складах".
Тому пропонується використання потужностей, які буде вивільнено після закінчення поточних контрактів, а також розширення резервуарного парку 21 у Дембоґуже (три місткості на 50 000 кубометрів кожна планується ввести в експлуатацію 2026 року).
Також PERN розглядає можливість будівництва нових резервуарів коштом клієнта. Для цього у компанії готові змінювати статус кожної бази на митний склад клієнта.
"Суттєвим спрощенням співпраці є реєстрація українських компаній у Польщі й отримання необхідних дозволів від польських органів влади, зокрема, таких як концесія OPZ", – зазначають автори пропозиції.
Потенціал розширення наявних баз у PERN оцінюють в 1,8 млн кубометрів, він може бути реалізований розгортанням ємностей від 10 000 до 50 000 кубометрів.
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