Міністр оборони Рустем Умєров поінформував про запуск мобільного застосунку для ветеранів Ветеран+. Про це глава відомства заявив на Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність".
"Наш наступний крок, разом з іншими міністерствами - це застосунок Ветеран+. Це сервіс із надання державою послуг ветерану. Він уже в роботі. Ми застосовуємо найкращий міжнародний досвід", - зазначив міністр.
Станом на сьогодні вже запущено такі мобільні застосунки, як Резерв+ та Армія+.
Своєю чергою, в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун додав, що цифровізація дасть змогу швидко скористатися послугами, які гарантує держава.
Зокрема у мобільному застосунку в електронному кабінеті ветерана будуть усі можливості, які гарантує держава.
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