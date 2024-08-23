Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Умєров поінформував про запуск мобільного застосунку для ветеранів

109

Міністр оборони Рустем Умєров поінформував про запуск мобільного застосунку для ветеранів Ветеран+. Про це глава відомства заявив на Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність".

"Наш наступний крок, разом з іншими міністерствами - це застосунок Ветеран+. Це сервіс із надання державою послуг ветерану. Він уже в роботі. Ми застосовуємо найкращий міжнародний досвід", - зазначив міністр.

Станом на сьогодні вже запущено такі мобільні застосунки, як Резерв+ та Армія+.

Своєю чергою, в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун додав, що цифровізація дасть змогу швидко скористатися послугами, які гарантує держава.

Зокрема у мобільному застосунку в електронному кабінеті ветерана будуть усі можливості, які гарантує держава.

Ветеран+
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 23 августа 2024
Четверг, 22 августа 2024
Среда, 21 августа 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023