Міноборони: Реформа оборонних закупівель дала змогу заощадити понад 16 млрд грн бюджетних коштів

Закупівельна агенція Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» завдяки реформам оборонних закупівель з початку 2024 року заощадила 16,2 млрд грн бюджетних коштів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр Міноборони.

Як зазначається, агенція продемонструвала значну економію державних коштів.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова «це підтвердження того, що реформа оборонних закупівель дійсно дає результат».

Він зауважив, що в оборонному відомстві постійно працюють над удосконаленням процедур, щоб забезпечити своєчасність постачань для Збройних сил України і водночас максимальну ефективність використання бюджетних коштів.

Зекономлені кошти спрямовуються, зокрема, на додаткові закупівлі необхідного тилового майна для ЗСУ.