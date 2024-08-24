Міноборони: Реформа оборонних закупівель дала змогу заощадити понад 16 млрд грн бюджетних коштів

Закупівельна агенція Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» завдяки реформам оборонних закупівель з початку 2024 року заощадила 16,2 млрд грн бюджетних коштів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр Міноборони.
Як зазначається, агенція продемонструвала значну економію державних коштів.
За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова «це підтвердження того, що реформа оборонних закупівель дійсно дає результат».
Він зауважив, що в оборонному відомстві постійно працюють над удосконаленням процедур, щоб забезпечити своєчасність постачань для Збройних сил України і водночас максимальну ефективність використання бюджетних коштів.
Зекономлені кошти спрямовуються, зокрема, на додаткові закупівлі необхідного тилового майна для ЗСУ.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023