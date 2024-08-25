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Зеленський розповів про нову українську ракету-дрон "Паляниця"

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Нова вітчизняна ракета "Паляниця" - це спосіб України діяти, поки деякі партнери гальмують з рішеннями. Україна готує нові "потужні" рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на пресконференції з прем'єркою Литви та президентом Польщі.

"Наші нові збройні рішення, зокрема й ракета "Паляниця" - це наш спосіб діяти, поки деякі з наших партнерів гальмують з рішеннями. Рішення наші та рішення партнерів мають працювати разом і тільки так, щоб ми разом досягли нашої спільної перемоги", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна використовує всі можливості свого оборонно-промислового комплексу. Він анонсував нові рішення та закликав союзників зняти обмеження на застосування зброї.

"Сьогодні я говорив про те, що відбулося перше застосування нашої далекобійної зброї. Готуємо ще певні "потужні" рішення. Потребуємо не меншої рішучості від партнерів. Ті, хто з наших друзів, може спонукати союзників зняти обмеження з України на застосування далекобійної зброї, може наблизити нашу спільну перемогу", - сказав президент.

Президент зазначив, що у ракетну програму України входить кластер під назвою "Паляниця".

"У кластер на сьогодні входять три вироби. Випробування першого елемента пройшло позитивно. Ця ракета-дрон - набагато швидша за наших далекобійних дронів і потужніша. Це все деталі, за якими я поки що готовий до відкритої розмови", - сказав Зеленський.

Він додав, що в України вже є вироби, які летять на півтори тисячі кілометрів, "а тепер з'являють дрони-ракети, а будуть й інші ракети - дуже потужні і дуже далекобійні".

Зеленський, Паляниця
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