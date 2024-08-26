Зеленський: путіну не вдасться повернути той вплив, який раніше мав Радянський Союз

Президент Володимир Зеленський вважає, що володимиру путіну не вдасться повернути той вплив, який раніше мав Радянський Союз.

Про це він заявив у інтерв’ю індійським ЗМІ, передає кореспондент Укрінформу.

«Я знаю, що всі думають, що у путіна - великі геополітичні цілі, імперські погляди тощо. Він 100% хоче повернути вплив, який був у Радянського Союзу. Це нам зрозуміло, але він його не поверне. Він вже не встигне просто. Йому не дадуть встигнути вже ні роки, ні світ. Українська армія, маленькою чисельністю, вже заходить у 2 області, і він нічого не може зробити 20 днів, нічого», - підкреслив Зеленський.

На його думку, усі, хто має контакти з путіним, давно вже зробили власні висновки щодо нього.

«Він просто злодій, який погрожує і ядерною зброєю, і так далі. Ось і все. Навіть ті, хто тиснуть (йому — ред.) руки, товаришують, мають контракти — всі висновки вже зробили. Він вже не гравець. Він просто маньяк, серйозний терорист. І до нього так ставиться більшість», - вважає Зеленський.

Відповідаючи на питання щодо проведення Курської операції, Президент поінформував, що це - частина великої військово-політичної, військово-дипломатичної операції, яку проводить Україна.

«І повірте мені — все, що ми робимо — робиться тільки для того, щоб примусити рф бути готовими до справедливого миру. Курська операція не дала змогу їм захопити нашу Сумщину, послабити наші позиції і знову посилити їхні позиції. Нам було дуже складно без допомоги партнерів, довгий час, і нам було дуже складно перехопити ініціативу. І нам це було потрібно зробити», - зазначив глава української держави.

Окремо він розповів для індійських ЗМІ, що коли почалася повномасштабна війна, на захист України стали громадяни, незалежно від мирних професій.

«Є люди, які просто не змогли продовжувати існувати у своїй професії у час війни тощо. Є артисти, які, як я вважаю, теж служать, бо вони їздять по фронту і підтримують дух наших військових. Я вважаю себе людиною, яка зобов’язана служити Україні, по-перше, це мій обов’язок. У всіх нас такий обов’язок — захистити Україну і служити нашій країні і українцям», - заявив глава української держави.

Зеленський нагадав, що захист незалежності і територіальної цілісності України і є захистом Конституції.

«І це — мій обов’язок: закінчити цю війну, не програти незалежність і почати розбудову (повоєнної — ред.) України», - сказав він.