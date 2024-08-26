Зеленський: Індії варто зменшити імпорт російської нафти. Це буде мати вплив на економіку рф

Індії варто зменшити імпорт російської нафти. Це буде мати вплив на економіку росії, сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю індійським ЗМІ.

Він сказав, що Індія має вплив на російську економіку, бо зараз закрито багато експортних можливостей для рф. Це допомагає російській армії.

"Я думаю, що уряд Індії це розуміє. Ми будемо раді працювати над альтернативними шляхами. Ви - велика країна, тут питання не про мільйони, а про мільярди, які повертаються до путіна, до росії, а потім він використовує їх, бо офіційно у нього зараз економіка війни", - наголосив Зеленський.

Він додав, що диктатор володимира путіна та російське суспільство потрібно змусити відчути наслідки війни. Зменшення купівлі російської нафти поставить перед путіним "величезні виклики".

"Ми розуміємо, які гроші росія заробляє з цієї угодою з Індією. Ми чудово це розуміємо, детально. І саме тому ми хочемо спробувати зробити все можливе для того, щоб це зупинити. Але, звичайно, ми не можемо на вас тиснути. Ви - незалежна країна, це ваш уряд... Саме тому я попросив подумати, якщо ви сприймаєте ідею того, що ми будемо робити все можливе, але треба якось зупинити надходження грошей, щоб не посилювати російські збройні сили", - вказав президент.